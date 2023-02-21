Милюшкин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Милюшкин Иван Спиридонович
Мать: Милюшкина Лукерья
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея
Рождение ребёнка
24.01.1950
совхоз в казахстане
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милюшкина Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милюшкин Александр
Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милюшкин Юрий
Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милюшкина Пелагея
Смерть
Неизвестно