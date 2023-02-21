Милюшкин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Милюшкин Иван Спиридонович

Мать: Милюшкина Лукерья

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея

Рождение ребёнка
24.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милюшкина Тамара

совхоз в казахстане
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милюшкина Тамара

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милюшкина Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милюшкина Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милюшкин Александр

Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милюшкин Юрий

Мать ребёнка: Милюшкина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милюшкина Пелагея

Смерть
Неизвестно
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