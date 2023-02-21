Гоголева (Стародубова) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1977
Дочь: Зылева Надежда Феофановна
Отец ребёнка: Гоголев Феофан Демьяныч
Рождение ребёнка
01.11.?
Дочь: Петракова Марина Феофановна
Отец ребёнка: Гоголев Феофан Демьяныч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Феофановна
Отец ребёнка: Гоголев Феофан Демьяныч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Феофановна
Отец ребёнка: Гоголев Феофан Демьяныч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Феофановна
Отец ребёнка: Гоголев Феофан Демьяныч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Нина Феофановна
Отец ребёнка: Гоголев Феофан Демьяныч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоголева Любовь Феофановна
Отец ребёнка: Гоголев Феофан Демьяныч
Бракосочетание
Неизвестно