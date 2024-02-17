Ермакова Раиса Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Ермаков Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Ермаков Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Ермаков Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаева Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Ермаков Генадий