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Заботин Павел Андреевич

Место рождения

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Заботин Андрей Пантелеевич

Мать: Заботина Авдотья Аврамовна

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заботина Анна Александровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Заботин Иван Павлович

Мать ребёнка: Заботина Анна Александровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1838

Сын: Заботин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Заботина Анна Александровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Заботин Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Заботина Анна Александровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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