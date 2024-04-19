Заботин Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Заботина Анна Александровна
Рождение ребёнка
17.01.1838
Сын: Заботин Григорий Павлович
Мать ребёнка: Заботина Анна Александровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Заботин Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Заботина Анна Александровна
Смерть
Неизвестно