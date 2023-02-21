Лурье Илья (Израиль) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лурье Илья (Израиль) Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1911 ст.

Дата смерти

15.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1939

Дочь: Шундалова Наталья Израилевна (Ильинична)

Мать ребёнка: Приходько Лидия Иосифовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приходько Лидия Иосифовна

Смерть
15.08.1985
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