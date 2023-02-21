Лурье Илья (Израиль) Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1911 ст.
Дата смерти15.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1939
Дочь: Шундалова Наталья Израилевна (Ильинична)
Мать ребёнка: Приходько Лидия Иосифовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1985