Кветкина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кветкина Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1903 ст.

Дочь: Ткаченко Степанида Ионовна

Отец ребёнка: Кветкин Ион Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Мария Ионовна

Отец ребёнка: Кветкин Ион Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Ионовна

Отец ребёнка: Кветкин Ион Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кветкин Ион Николаевич

Смерть
Неизвестно
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