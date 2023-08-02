Кветкина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1903 ст.
Дочь: Ткаченко Степанида Ионовна
Отец ребёнка: Кветкин Ион Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Мария Ионовна
Отец ребёнка: Кветкин Ион Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Ионовна
Отец ребёнка: Кветкин Ион Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно