Пугачев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пугачев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно