Алексеев Иоаким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Василий Иоакимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Безвиконная (Алексеева) Евдокия Иоакимовна
Мать ребёнка: не указана
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно