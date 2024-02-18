Алексеев Иоаким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Иоаким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Василий Иоакимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Безвиконная (Алексеева) Евдокия Иоакимовна

Мать ребёнка: не указана

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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