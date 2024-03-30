Верюжская (Лаврова) Каллисфения Автономовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Лавров Автоном Гаврилович
Мать: Лаврова Анна Арсениевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Верюжксий Варсонофий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Верюжский Иннокентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Верюжский Александр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Верюжский Иннокентий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.07.1879
Сын: Верюжский Николай Иннокентьевич
Отец ребёнка: Верюжский Иннокентий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно