Верюжская (Лаврова) Каллисфения Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верюжская (Лаврова) Каллисфения Автономовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Лавров Автоном Гаврилович

Мать: Лаврова Анна Арсениевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Верюжксий Варсонофий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Верюжский Иннокентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Верюжский Александр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Верюжский Иннокентий Алексеевич

Рождение ребёнка
27.07.1879

Сын: Верюжский Николай Иннокентьевич

Отец ребёнка: Верюжский Иннокентий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верюжский Иннокентий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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