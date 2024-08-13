Власова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Власов Семен Иванов
Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Власов Иван
Отец ребёнка: не указан