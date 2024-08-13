Власова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1864

Муж: Власов Иван Ларионович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Власов Василий Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Власов Семен Иванов

Отец ребёнка: Власов Иван Ларионович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Власов Иван

Отец ребёнка: не указан

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