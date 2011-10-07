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Партина Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2011

Отец: Партин Дмитрий Евгеньевич

Мать: Партина Ульяна Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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