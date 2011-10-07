Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Партина Варвара Дмитриевна
Партина Варвара Дмитриевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
07.10.2011
Пол
Женский
Отец
Партин Дмитрий Евгеньевич
Мать
Партина (Ковальчук) Ульяна Сергеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2011
Отец:
Партин Дмитрий Евгеньевич
Мать:
Партина Ульяна Сергеевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия