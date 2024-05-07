Фильчакова (Кеменова) Васса Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1895 ст.
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители жениха: Черноглазов Филипп Тихонович, Фильчаков Панкратий Илларионович; Поручители невесты: солдат, Кеменов Никифор Григорьевич, Кеменов Семен Иванович
Смерть
Неизвестно