Фильчакова (Кеменова) Васса Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильчакова (Кеменова) Васса Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1895 ст.

Муж: Фильчаков Трофим Назарович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители жениха: Черноглазов Филипп Тихонович, Фильчаков Панкратий Илларионович; Поручители невесты: солдат, Кеменов Никифор Григорьевич, Кеменов Семен Иванович
Смерть
Неизвестно

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