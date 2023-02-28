Докучаев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1903