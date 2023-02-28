Докучаев Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДокучаев Василий Васильевич

Докучаев Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Милюково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Милюково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close