Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1947

Дата смерти

07.03.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филин Михаил

Russian Federation
Развод
Неизвестно

Муж: Филин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Михаил

Смерть
07.03.1985
Рудный, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
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