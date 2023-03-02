Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1947
Дата смерти07.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филин Михаил
Russian Federation
Развод
Неизвестно
Муж: Филин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филин Михаил
Смерть
07.03.1985
Рудный, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край