Родионова Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Анастасия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Родионов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович

Россия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Родионов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович

Россия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Родионова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович

Россия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Родионов Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подземельская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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