Родионова Анастасия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Родионов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович
Россия
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович
Россия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Родионова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович
Россия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Родионов Федот Алексеевич
Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подземельская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Родионов Алексей Иванович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно