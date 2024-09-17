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(Веричева) Анна Павловна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1887

Отец: Веричев Павел Афанасьевич

Мать: Веричева Мария Арсентьевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 24
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
13.07.1887
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 24
Смерть
Неизвестно

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