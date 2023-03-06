Булдакова (Булдакова) Анастасия Порфириева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Булдакова) Анастасия Порфириева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Булдаков Порфирий Феодулов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1879 ст.

Дочь: Булдакова Параскева незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
18.10.1879 Параскева поч. Чувашевского незаконнорожденный девка Анастасия Порфириева Булдакова Восприемник (ца) при селе дивущем девка Дария Доминых
Рождение ребёнка
09.10.1882 ст.

Дочь: Булдакова Ненила незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение 9.10.1882 , крещение 10.10 Имя новорожденного Ненила поч. Чувашевского крестьянин незаконнорожденная и законная жена крн девка Анастасия Порфириева Булдакова оба православные Восприемник (ца... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно
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