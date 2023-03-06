Булдакова (Булдакова) Анастасия Порфириева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Булдаков Порфирий Феодулов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1879 ст.
Дочь: Булдакова Параскева незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
18.10.1879 Параскева поч. Чувашевского незаконнорожденный девка Анастасия Порфириева Булдакова Восприемник (ца) при селе дивущем девка Дария Доминых
Рождение ребёнка
09.10.1882 ст.
Дочь: Булдакова Ненила незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение 9.10.1882 , крещение 10.10 Имя новорожденного Ненила поч. Чувашевского крестьянин незаконнорожденная и законная жена крн девка Анастасия Порфириева Булдакова оба православные Восприемник (ца... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно