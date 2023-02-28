Кривоножков(Кривоношков) Ермолай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножков(Кривоношков) Ермолай Петрович

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Место рождения

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1796 г.р.

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кривоножков(кривоношков) Петр Антонович

Мать: Кривоножкова Дарья Андреевна

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Ермолаевна

Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Ермолаевна

Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кривоножков(кривоношков) Стефан Ермолаевич

Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Параскева Ермолаевна

Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кривоножков(кривоношков) Николай Ермолаевич

Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кривоножков(кривоношков) Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна

Смерть
Неизвестно
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