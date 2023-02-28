Кривоножков(Кривоношков) Ермолай Петрович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Ермолаевна
Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Ермолаевна
Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кривоножков(кривоношков) Стефан Ермолаевич
Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Параскева Ермолаевна
Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кривоножков(кривоношков) Николай Ермолаевич
Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кривоножков(кривоношков) Иван Ермолаевич
Мать ребёнка: Кривоножкова(кривоношкова) Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно