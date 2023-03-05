Портных (Пашигорева) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.06.1890
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашигорев Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1844
Сын: Портных Александр Андриянович
Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Соломахина Мария Андриановна
Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич
Рождение ребёнка
После 01.01.1847
Сын: Портных Архип Андриянович
Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Портных Симеон Адрианович
Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич
Рождение ребёнка
27.07.1857
Дочь: Евдокия Андрияновна
Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич
Рождение ребёнка
После 01.01.1867
Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреяновна
Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1890
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
умерла вдовой