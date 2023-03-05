Портных (Пашигорева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных (Пашигорева) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашигорев Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1844

Сын: Портных Александр Андриянович

Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Соломахина Мария Андриановна

Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич

Рождение ребёнка
После 01.01.1847

Сын: Портных Архип Андриянович

Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Портных Симеон Адрианович

Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич

Рождение ребёнка
27.07.1857

Дочь: Евдокия Андрияновна

Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич

Рождение ребёнка
После 01.01.1867

Сын: Портных Иван Андриянович

Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреяновна

Отец ребёнка: Портных Андриян Акинфиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Андриян Акинфиевич

Смерть
19.06.1890
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
умерла вдовой
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