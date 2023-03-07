Торхов (Шатунов) Фадей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхов (Шатунов) Фадей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Торхов (шатунов) Иван Терентьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: не указана

поч. Тумановской мельницы, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Офимья Фадеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Марья Фадеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Торхов (шатунов) Петр Фадеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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