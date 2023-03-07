Торхов (Шатунов) Фадей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Торхов (шатунов) Иван Терентьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: не указана
поч. Тумановской мельницы, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Офимья Фадеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Марья Фадеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Торхов (шатунов) Петр Фадеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762