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Новиков Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1914 ст.

Дочь: Гужва Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Веретенниково, Коротоякский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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