Новиков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1914 ст.
Дочь: Гужва Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Веретенниково, Коротоякский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно