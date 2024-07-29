Картинская Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картинская Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Надежда

Отец ребёнка: Булкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Булкин Иван

Смерть
Неизвестно

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