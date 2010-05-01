Чибисов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1934
Дата смерти01.05.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чибисова Рима Петровна
Рождение ребёнка
03.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чибисова Рима Петровна
Смерть
01.05.2010