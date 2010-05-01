Чибисов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибисов Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1934

Дата смерти

01.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чибисова Рима Петровна

Рождение ребёнка
03.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чибисова Рима Петровна

Смерть
01.05.2010
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