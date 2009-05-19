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Зуев Анатолий Иванович

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Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.05.1930

Дата смерти

19.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1956

Сын: Зуев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Зуева Нина Васильевна

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Нина Васильевна

Смерть
19.05.2009
Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
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