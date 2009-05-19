Зуев Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения30.05.1930
Дата смерти19.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1956
Сын: Зуев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Зуева Нина Васильевна
Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Нина Васильевна
Смерть
19.05.2009