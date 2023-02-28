Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.07.1902

Дата смерти

13.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1902

Отец: Симонов Яков Прохорович

Мать: Симонова Наталья Александровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1925

Дочь: Оглобличева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Сухов Василий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухов Василий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1930

Дочь: Сухова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Сухов Василий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1936

Дочь: Сухова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Сухов Василий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Еренкова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Сухов Василий Кириллович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Василий Кириллович

Смерть
13.06.1979
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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