Сухова (Симонова) Евфросиния Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1902
Дата смерти13.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1902
Рождение ребёнка
22.01.1925
Дочь: Оглобличева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Сухов Василий Кириллович
Рождение ребёнка
20.06.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухов Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1930
Дочь: Сухова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Сухов Василий Кириллович
Рождение ребёнка
07.08.1936
Дочь: Сухова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Сухов Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Еренкова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Сухов Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1979