Левченков (Кондрашев) Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченков (Кондрашев) Михаил Фёдорович

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Место рождения

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.02.1944

Дата смерти

17.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1944

Отец: Кондрашев Федор Иванович

Мать: Левченкова Мария Ивановна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1967

Дочь: Костенко Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Левченкова Нина Николаевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.12.1967

Жена: Левченкова Нина Николаевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1970

Дочь: Васильева Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Левченкова Нина Николаевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1978

Сын: Левченков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Левченкова Нина Николаевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченкова Нина Николаевна

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
17.08.2012
Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Большие Ляды, Новоржевский уезд, Псковская губерния
кладбище д. Ляды
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