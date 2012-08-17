Левченков (Кондрашев) Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения10.02.1944
Дата смерти17.08.2012
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1944
Рождение ребёнка
24.11.1967
Дочь: Костенко Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Левченкова Нина Николаевна
Бракосочетание
21.12.1967
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1970
Дочь: Васильева Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Левченкова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1978
Сын: Левченков Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Левченкова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
28.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левченкова Нина Николаевна
Смерть
17.08.2012
Похороны
Неизвестно
Большие Ляды, Новоржевский уезд, Псковская губерния
кладбище д. Ляды