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Евграф Гаврилов

Место рождения

Першково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Першково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воздвиженской Ворбозомской церкви Сельца Першкова помещицы Анны Лукьяновой Ничковской бывший дворовый человек.
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Евдокия Прохоровна

Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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