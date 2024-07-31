Евграф Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Воздвиженской Ворбозомской церкви Сельца Першкова помещицы Анны Лукьяновой Ничковской бывший дворовый человек.
Бракосочетание
Около 1890
Жена: Евдокия Прохоровна
Фокино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно