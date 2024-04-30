Плотников Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
09.03.1825
Сын: Плотников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Плотников Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Плотников Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Плотникова) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Плотникова) Глафира Алексеевна
Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Плотников Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна
Плотниковы и Полтановы
Смерть
1856