Плотников Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Алексей Петрович

Плотников Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Плотников Петр Алексеевич

Мать: Плотникова Матрена Данилова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
09.03.1825

Сын: Плотников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Плотников Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Плотников Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Плотникова) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Плотникова) Глафира Алексеевна

Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Плотников Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна

Плотниковы и Полтановы
Смерть
1856

Мы используем куки для улучшения работы сайта.