Козлова Варвара Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1859
Дата смерти02.09.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1876
Сын: Козлов Дмитрий (Кронидович)
Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Козлов Николай (Кронидович)
Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пушкарёва Анна (Кронидовна)
Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Козлов Захар (Кронидович)
Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Козлов Василий (Кронидович)
Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич
Рождение ребёнка
10.01.1891
Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
02.09.1892
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892
Смерть
02.09.1892
Причина смерти: Холера | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892