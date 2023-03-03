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Козлова Варвара Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

02.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1876

Сын: Козлов Дмитрий (Кронидович)

Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Козлов Николай (Кронидович)

Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пушкарёва Анна (Кронидовна)

Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Козлов Захар (Кронидович)

Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Козлов Василий (Кронидович)

Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Рождение ребёнка
10.01.1891

Сын: Козлов Иван (Кронидович)

Отец ребёнка: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Похороны
02.09.1892
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892
Смерть
02.09.1892
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: Холера | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1892
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