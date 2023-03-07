Постникова Мелания Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Постников Василий Амвросиев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Постников Василий Амвросиев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Постников Василий Амвросиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834