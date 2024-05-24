Гаврилова (Ханеева) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Ханеева) Оксана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1979

Отец: Ханеев Николай Иванович

Мать: Ханеева Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Адьян Борисович

Рождение ребёнка
12.05.1995

Дочь: Эрдниева (Скиданова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Гаврилов Адьян Борисович

Рождение ребёнка
30.09.2003

Сын: Гаврилов Леонид Адьянович

Отец ребёнка: Гаврилов Адьян Борисович

Рождение ребёнка
09.07.2009

Сын: Гаврилов Давид Адьянович

Отец ребёнка: Гаврилов Адьян Борисович

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