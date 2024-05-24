Гаврилова (Ханеева) Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1979
Отец: Ханеев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1995
Дочь: Эрдниева (Скиданова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Гаврилов Адьян Борисович
Рождение ребёнка
30.09.2003
Сын: Гаврилов Леонид Адьянович
Отец ребёнка: Гаврилов Адьян Борисович
Рождение ребёнка
09.07.2009
Отец ребёнка: Гаврилов Адьян Борисович