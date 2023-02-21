Королёв Никита Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти24.11.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1905
Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна
Венцовский, Сиротинская станица, 2-й Донской округ
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.03.1915
Сын: Королёв Гавриил Никитович
Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.02.1923
Сын: Королёв Василий Никитович
Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна
Распопинская станица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1931
репрессирован по постановлению СНК и ЦИК СССР от 01.02.1929 раскулачен реабилитирован 12.03.1996 г.