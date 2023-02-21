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Королёв Никита Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

24.11.1931

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1905

Сын: Королёв Пётр Никитович

Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна

Венцовский, Сиротинская станица, 2-й Донской округ
Рождение ребёнка
1910

Сын: Королёв Иван Никитович

Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна

Старогригорьевская, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.03.1915

Сын: Королёв Гавриил Никитович

Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна

Старогригорьевская, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.02.1923

Сын: Королёв Василий Никитович

Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна

Распопинская станица
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Степан Никитович

Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Фёдор Никитович

Мать ребёнка: Королёва Ульяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Ульяна Тимофеевна

Смерть
24.11.1931
репрессирован по постановлению СНК и ЦИК СССР от 01.02.1929 раскулачен реабилитирован 12.03.1996 г.
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