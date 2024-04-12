Дедов Ермолай Константинов
Место рождения
Дата рождения10.07.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1787
Отец: Дедов Константин Терентьев
Мать: Дедова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Анисья Ермолаева
Мать ребёнка: Дедова Анна Андреева
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Анна Андреева
Смерть
Неизвестно