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Дедов Ермолай Константинов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

10.07.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1754 г.р.

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1787

Отец: Дедов Константин Терентьев

Мать: Дедова Дарья Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Анисья Ермолаева

Мать ребёнка: Дедова Анна Андреева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1828
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Анна Андреева

Смерть
Неизвестно
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