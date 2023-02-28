Головкин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения22.05.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1907
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Головкина Тася Александровна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Головкина Тася Александровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Головкина Тася Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно