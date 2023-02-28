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Головкин Иван Иванович

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Место рождения

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.05.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1907

Отец: Головкин Иван Михайлович

Мать: Головкина Епестимия Васильевна

Леушкино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Головкина Тася Александровна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Головкина Тася Александровна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Головкина Тася Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головкина Тася Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головкина Тася Александровна

Смерть
Неизвестно
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