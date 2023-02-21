Калягин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кренёво, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Военная служба
Неизвестно
Рядовой 59-й пехотный Люблинский полк
Смерть
Неизвестно