Калягин Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калягин Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кренёво, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рядовой 59-й пехотный Люблинский полк
Смерть
Неизвестно
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