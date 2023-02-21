Романовская (Крютченко) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1953
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1953
Бракосочетание
29.09.1973
Рождение ребёнка
03.09.1974
Дочь: Романовская Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Романовский Вячеслав Иванович
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.1983
Сын: Романовский Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Романовский Вячеслав Иванович