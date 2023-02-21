Романовская (Крютченко) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомановская (Крютченко) Вера Васильевна

Романовская (Крютченко) Вера Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1953

Отец: Крютченко Василий Ильич

Мать: Крютченко Екатерина Федоровна

Бракосочетание
29.09.1973

Муж: Романовский Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1974

Дочь: Романовская Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Романовский Вячеслав Иванович

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.1983

Сын: Романовский Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Романовский Вячеслав Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close