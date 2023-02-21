Коваль Михей (Михед) Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья Михеева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваль Анна Демидова
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1805