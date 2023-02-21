Коваль Михей (Михед) Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Михей (Михед) Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Коваль Самойло Михеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья Михеева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль Анна Демидова

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1805
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