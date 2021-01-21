Васильева (Лучникова) Маргарита Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1931
Дата смерти21.01.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1931
Отец: Лучников Николай Алексеевич
Мать: Лучникова Валентина
Рождение ребёнка
08.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Юрий Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2021