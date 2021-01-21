Васильева (Лучникова) Маргарита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Лучникова) Маргарита Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1931

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1931

Отец: Лучников Николай Алексеевич

Мать: Лучникова Валентина

Рождение ребёнка
08.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Юрий Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Юрий Вячеславович

Смерть
21.01.2021
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