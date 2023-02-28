Вали (Валеев) Ярулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вали (Валеев) Ярулла

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Место рождения

Бикмуразово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бикмуразово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1937
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