Пугачева (Богданова) Павла Дмитриевна 27.01.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пугачева (Богданова) Павла Дмитриевна

Место рождения

Стрешево, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.01.1892

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1892

Отец: Дмитрий Филиппов

Мать: Екатерина Алексеева

Стрешево, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб ф.19 оп.127 д.24 - стр. 58 27/30 января 1892 г Близнецы Анна и Павла Кологоройской волости деревни Стрешева крестьянин Дмитрий Филипповъ и законная жена его Екатерина Алексеева; оба православ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Василий Иосифов

Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Богданов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Богданов Василий Иосифов

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Рождение ребёнка
1915

Дочь: Богданова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Богданов Василий Иосифов

Бракосочетание
14.07.1921

Муж: Пугачев Михаил Федорович

ПЕТРОГРАДСКАЯ ГУБЕРНИЯ / Лужский район ЦГА СПб ф.Р-6143 оп.2 д.1948
Рождение ребёнка
08.05.1922

Сын: Пугачев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Пугачев Михаил Федорович

Стрешево, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.12.1923

Дочь: (Пугачева) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Пугачев Михаил Федорович

Стрешево, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

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