Пугачева (Богданова) Павла Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1892
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1892
Отец: Дмитрий Филиппов
Мать: Екатерина Алексеева
ЦГИА СПб ф.19 оп.127 д.24 - стр. 58 27/30 января 1892 г Близнецы Анна и Павла Кологоройской волости деревни Стрешева крестьянин Дмитрий Филипповъ и законная жена его Екатерина Алексеева; оба православ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Богданов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Богданов Василий Иосифов
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Рождение ребёнка
1915
Дочь: Богданова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Богданов Василий Иосифов
Бракосочетание
14.07.1921
ПЕТРОГРАДСКАЯ ГУБЕРНИЯ / Лужский район ЦГА СПб ф.Р-6143 оп.2 д.1948
Рождение ребёнка
08.05.1922
Сын: Пугачев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Пугачев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
13.12.1923
Дочь: (Пугачева) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Пугачев Михаил Федорович