Волощук Алик Константинович
Место рождения
Дата рождения12.08.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1951
Бракосочетание
Между 1971 и 1973
Рождение ребёнка
05.10.1973
Мать ребёнка: Подойницина Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
24.07.1979
Дочь: Каракина Елена Аликовна
Мать ребёнка: Подойницина Надежда Семёновна