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Волощук Алик Константинович

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Место рождения

Косовцево

Дата рождения

12.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1951
Бракосочетание
Между 1971 и 1973

Жена: Подойницина Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
05.10.1973

Сын: Волощук Игорь Аликович

Мать ребёнка: Подойницина Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
24.07.1979

Дочь: Каракина Елена Аликовна

Мать ребёнка: Подойницина Надежда Семёновна

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