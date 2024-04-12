Трофимова Офимья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Офимья Степановна

Место рождения

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан Евстигнеевич

Мать: Анна Кирилловна

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1839

Сын: Трофимов Федор Трофимович

Отец ребёнка: Трофимов Трофим Игнатьевич

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1842

Сын: Трофимов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Трофимов Трофим Игнатьевич

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1845

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Трофимов Трофим Игнатьевич

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1847

Сын: Трофимов Александр Трофимович

Отец ребёнка: Трофимов Трофим Игнатьевич

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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