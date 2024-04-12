Трофимова Офимья Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан Евстигнеевич
Мать: Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
05.08.1839
Сын: Трофимов Федор Трофимович
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.08.1842
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.03.1845
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.11.1847
Сын: Трофимов Александр Трофимович
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Игнатьевич
Смерть
Неизвестно