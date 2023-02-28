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Ефим Яковлев

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Место рождения

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1746 г.р.
Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Яков

Мать: не указана

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1771 ст.

Сын: Федот Ефимович

Мать ребёнка: Марфа Афанасьева

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Степан Ефимович

Мать ребёнка: Марфа Егоровна

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Марфа Егоровна

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Дочь: Аксинья Ефимовна

Мать ребёнка: Марфа Егоровна

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Егоровна

Смерть
Неизвестно
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