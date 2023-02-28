Ефим Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1771 ст.
Сын: Федот Ефимович
Мать ребёнка: Марфа Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Степан Ефимович
Мать ребёнка: Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Дочь: Аксинья Ефимовна
Мать ребёнка: Марфа Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Егоровна
Смерть
Неизвестно