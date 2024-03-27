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Федосов Петр Дмитриевич

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1860

Отец: Федосов Дмитрий

Мать: Федосова Анна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.06.1879

Сын: Федосов Павел Петрович

Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.07.1883

Сын: Федосов Илья Петрович

Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.02.1886

Сын: Федосов Василий Петрович

Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.03.1887

Дочь: Каратаева Дарья Петровна

Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.12.1889

Дочь: Анисия Петровна

Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Федосов Василий Петрович

Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова Васса (Василиса) Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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