Федосов Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1860
Отец: Федосов Дмитрий
Мать: Федосова Анна
Рождение ребёнка
22.06.1879
Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1883
Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1886
Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1887
Дочь: Каратаева Дарья Петровна
Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1889
Дочь: Анисия Петровна
Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1897
Мать ребёнка: Федосова Васса (Василиса) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно