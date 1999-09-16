Карманов Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарманов Алексей Андреевич

Карманов Алексей Андреевич

avatar

Место рождения

Маресево

Дата рождения

26.07.1934

Дата смерти

16.09.1999

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1934

Отец: Карманов Андрей Васильевич

Мать: Карманова (Волкова) Марфа Петровна

Рождение ребёнка
25.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова (Корчагина) Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
17.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карманова (Корчагина) Любовь Андреевна

Смерть
16.09.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.