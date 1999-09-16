Карманов Алексей Андреевич
Место рожденияМаресево
Дата рождения26.07.1934
Дата смерти16.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1934
Рождение ребёнка
25.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карманова (Корчагина) Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
17.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карманова (Корчагина) Любовь Андреевна
Смерть
16.09.1999