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Денисова Вера Ефремова

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

13.09.1890

Дата смерти

?.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1890

Отец: Ефремов (унтер-Офицер) Петр Сергеевич

Мать: Ефремова Вера Солдатова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
08.?.1906

Муж: Денисов Гавриил Георгиевич

Рождение ребёнка
12.09.1907

Дочь: Вера Гавриловна

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Денисов Вов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Денисов Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.05.1924

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич

Станица Костромская , Мостовской район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамушко Вера Денисова

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чередниченко Татьяна Денисова

Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич

Смерть
?.05.1975
Псебай , Краснодарский край
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