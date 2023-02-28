Денисова Вера Ефремова
Место рождения
Дата рождения13.09.1890
Дата смерти?.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1890
Бракосочетание
08.?.1906
Рождение ребёнка
12.09.1907
Дочь: Вера Гавриловна
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Денисов Вов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Денисов Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич
Рождение ребёнка
24.05.1924
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич
Станица Костромская , Мостовской район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамушко Вера Денисова
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чередниченко Татьяна Денисова
Отец ребёнка: Денисов Гавриил Георгиевич
Смерть
?.05.1975
Псебай , Краснодарский край