Малышева (Пушкина) Анисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Пушкина) Анисия Григорьевна

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Место рождения

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

15.12.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1878 ст.

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Иулиания Косьмина

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
02.07.1901 ст.

Муж: Малышев Капитон Кононович

Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.

Дочь: Ольга Капитоновна

Отец ребёнка: Малышев Капитон Кононович

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1903 ст.

Дочь: Василий Капитонович

Отец ребёнка: Малышев Капитон Кононович

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1904 ст.

Дочь: Параскева Капитоновна

Отец ребёнка: Малышев Капитон Кононович

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1913 ст.

Сын: Малышев Иван Капитонович

Отец ребёнка: Малышев Капитон Кононович

Горка, Анисимовская волость, Тихвинский уезд
Смерть
Неизвестно
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