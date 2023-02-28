Малышева (Пушкина) Анисия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1878 ст.
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Иулиания Косьмина
Бракосочетание
02.07.1901 ст.
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.
Дочь: Ольга Капитоновна
Отец ребёнка: Малышев Капитон Кононович
Рождение ребёнка
28.08.1903 ст.
Дочь: Василий Капитонович
Отец ребёнка: Малышев Капитон Кононович
Рождение ребёнка
29.09.1904 ст.
Дочь: Параскева Капитоновна
Отец ребёнка: Малышев Капитон Кононович
Рождение ребёнка
13.05.1913 ст.
Отец ребёнка: Малышев Капитон Кононович
Смерть
Неизвестно