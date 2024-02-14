(Панченко) Любовь Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1928
Дата смерти12.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
06.05.1946
Рождение ребёнка
01.03.1949
Рождение ребёнка
27.02.1953
Рождение ребёнка
02.01.1959
Рождение ребёнка
23.09.1966
Смерть
12.11.1984