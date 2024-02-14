(Панченко) Любовь Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Панченко) Любовь Тихоновна

(Панченко) Любовь Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

12.11.1984

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: Панченко Тихон Пантелеевич

Мать: Панченко Клавдия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доценко Василий Николаевич

Бракосочетание
06.05.1946

Муж: Доценко Василий Николаевич

Рождение ребёнка
01.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доценко Василий Николаевич

Рождение ребёнка
27.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доценко Василий Николаевич

Рождение ребёнка
02.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доценко Василий Николаевич

Рождение ребёнка
23.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доценко Василий Николаевич

Смерть
12.11.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.