Черных Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1924
Дата смерти01.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черных Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черных Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.2000