Черных Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных Иван Иванович

Черных Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1924

Дата смерти

01.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черных Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черных Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Анастасия Дмитриевна

Смерть
01.11.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close