Стуков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Стуков Иван Елисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XD-39FF?i=22&cat=1435187
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1850