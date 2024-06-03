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Стуков Иван Иванович

Место рождения

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Стуков Иван Елисеевич

Мать: не указана

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Стуков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Стуков Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Введенское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XD-39FF?i=22&cat=1435187
Рождение ребёнка
1807

Сын: Стуков Федот Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1850

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